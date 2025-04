Líderes mundiais lamentam morte do papa Francisco e destacam seu legado religioso e social

Chefes de Estado e autoridades internacionais repercutem falecimento do pontífice aos 88 anos, ocorrido nesta segunda-feira, 21 de abril de 2025 / Crédito: TIZIANA FABI/AFP

A morte do papa Francisco, anunciada nesta segunda-feira, 21 de abril de 2025, aos 88 anos, gerou uma série de manifestações de líderes políticos e autoridades ao redor do mundo. As homenagens destacam o papel do pontífice argentino como figura de conciliação, defensor do diálogo inter-religioso e voz ativa em prol dos mais vulneráveis. Na Argentina, o presidente Javier Milei afirmou ter recebido com “profunda dor” a notícia da morte do papa. “Apesar de diferenças que hoje parecem menores, ter podido conhecê-lo em sua bondade e sabedoria foi uma verdadeira honra para mim. Como Presidente, como argentino e, fundamentalmente, como um homem de fé, despeço-me do Santo Padre”, escreveu no X.

Francisco, o papa da simplicidade e da resistência O presidente da França, Emmanuel Macron, também utilizou a rede social para destacar a atuação do papa “de Buenos Aires a Roma”, ressaltando seu compromisso com os pobres e com a união entre seres humanos e a natureza. Já Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, afirmou que Francisco “inspirou milhões, muito além da Igreja Católica”. Na Itália, a primeira-ministra Giorgia Meloni declarou que “a morte do papa nos deixa profundamente tristes”. O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, que esteve com o pontífice no último domingo, 20, disse que o encontro foi breve, mas significativo. “Sempre me lembrarei dele pela homilia que fez nos primeiros dias da Covid”, afirmou. Francisco e Vance haviam se envolvido anteriormente em um debate sobre imigração. O papa criticou planos de deportações em massa promovidos pelo governo Trump, enquanto Vance defendeu a medida como alinhada à doutrina católica. Mesmo diante das divergências, ambos mantiveram diálogo institucional.