Leverkusen admite 'acordo' com Xabi Alonso caso receba proposta de ex-clube

"Temos um acordo de cavalheiros de que, se algum time em que ele jogou vier aqui, vamos sentar e conversar e não colocaremos nenhum obstáculo" à sua saída, explicou Fernando Carro em Madri, onde estará presente na cerimônia do Prêmio Laureus do Esporte.

O CEO do Bayer Leverkusen, Fernando Carro, reconheceu nesta segunda-feira (21) um "acordo de cavalheiros" com seu técnico, Xabi Alonso, caso o técnico basco receba uma oferta de um de seus ex-clubes, incluindo o Real Madrid.

Xabi Alonso, que comanda o clube alemão desde setembro de 2022, começou sua carreira como jogador na Real Sociedad (2000-2004), antes de passagens por Liverpool (2004-2009), Real Madrid (2009-2014) e Bayern de Munique (2014-2017).

"Nosso desejo seria que ele ficasse, mas com ele, temos claro que a decisão precisa ser tomada nas próximas três ou quatro semanas. Não podemos esperar até o final da temporada para descobrir", acrescentou o dirigente do Bayer.

A eliminação do Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões diante do Arsenal (5 a 1 no placar agregado) enfraqueceu a posição do técnico 'merengue', o italiano Carlo Ancelotti.

O nome de Xabi Alonso, campeão da última edição da Bundesliga pelo Leverkusen, tem sido mencionado com insistência nos últimos meses como um possível futuro ocupante do cargo no Santiago Bernabéu.