JD Vance: o 'cão de guarda' de Donald Trump

Em fevereiro, circularam ao redor do mundo imagens de Vance dirigindo palavras duras ao presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, no Salão Oval da Casa Branca, antes de Trump também repreendê-lo.

Ele também tem impulsionado sua própria visão global de "America First" (Estados Unidos em Primeiro Lugar) nos 100 primeiros dias da atual administração, com uma série de ataques atordoantes contra alguns dos aliados mais próximos de Washington.

Ninguém sabia bem o que esperar do personagem mutável que Trump revelou como seu companheiro de chapa no ano passado.

Mas Vance também fez alguns "cometários escancarados que representam uma diferença significativa perante seus antecessores", em particular por suas repreensões brutais a governos europeus sobre questões caras aos conservadores, como imigração e liberdade de expressão.

Vance relatou grande parte de sua infância pobre e conturbada em sua biografia "Era uma vez um sonho" (Hillbilly Elegy), e chegou a levar sua mãe à Casa Branca para comemorar os dez anos de sobriedade dela.

Depois de servir no Iraque, formou-se em Direito em Yale e fez fortuna no Vale do Silício.

Ele emergiu como um crítico de Trump no primeiro mandato do bilionário na Casa Branca (2017-2021).