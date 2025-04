Google volta aos tribunais para tentar evitar sua divisão

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Está em jogo nada menos que o futuro da internet", declarou nesta segunda a procuradora-geral adjunta dos Estados Unidos para a divisão antitruste, Gail Slater, antes do início da audiência em Washington.

"Se o problema de conduta do Google não for resolvido, ele controlará grande parte da internet na próxima década, e não apenas as buscas na internet, mas novas tecnologias como a inteligência artificial", acrescentou.

O Google é uma das empresas tecnológicas que mais investe para se posicionar na vanguarda da Inteligência Artificial (IA), e incorpora essa tecnologia às buscas e a outras ofertas on-line.

A gigante do Vale do Silício respondeu que o governo foi muito além do alcance do processo ao recomendar uma separação do Chrome e manter aberta a opção de forçar a venda de seu sistema operacional para dispositivos móveis, o Android.