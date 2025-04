Filmes e livros sobre o papa Francisco: veja onde assistir e ler obras que retratam sua trajetória

Do Vaticano às telas e páginas: confira produções audiovisuais e literárias que ajudam a compreender a vida, os valores e o legado do primeiro papa latino-americano

Nascido Jorge Mario Bergoglio, o pontífice argentino foi o primeiro papa da América Latina, o primeiro jesuíta no cargo e, ainda, o primeiro da era moderna a assumir o papado após a renúncia de seu antecessor. Em seus quase 12 anos à frente do Vaticano, tornou-se símbolo de diálogo, simplicidade e defesa dos marginalizados.

Sua trajetória, da infância em Buenos Aires ao topo da hierarquia da Igreja, inspirou cineastas, roteiristas e autores que encontraram em Francisco um personagem real de força espiritual, sensibilidade social e profundidade política. Com isso, sua vida e pensamento foram transformados em narrativas que se multiplicam em filmes, documentários, séries e livros ao redor do mundo.

Seja nas telas ou nas páginas, Francisco foi retratado em diferentes momentos: como o jovem seminarista, o cardeal hesitante que quase recusou o papado, o reformador do Vaticano, o pastor próximo dos pobres, e até mesmo como figura de ficção reflexiva, como no premiado filme "Dois Papas". As obras ajudam a entender o homem que enfrentou conservadorismos internos e buscou renovar a fé com gestos concretos e falas acessíveis.

Para quem deseja conhecer mais sobre o legado e os desafios de papa Francisco, O POVO+ preparou uma série de produções que estão disponíveis em português. Confira abaixo uma seleção com livros e filmes que retratam sua vida e sua espiritualidade.