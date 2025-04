'Conclave', 'Dois Papas', 'Amém': quando o Vaticano inspira o cinema

Aqui estão quatro filmes - e uma série - que colocaram o papado no centro de sua trama:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Conclave (2024)

Como um "House of Cards" do Vaticano, "Conclave", do diretor alemão Edward Berger, segue a escolha de um novo papa entre traições e mentiras.

Indicado em oito categorias, levou o Oscar de melhor roteiro adaptado em março.

Ralph Fiennes interpreta o cardeal Lawrence, encarregado de organizar o conclave, a assembleia de cardeais que elege o próximo sumo pontífice após a morte do papa.