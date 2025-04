Chefe do Shin Bet acusa Netanyahu de exigir lealdade pessoal

A medida do Executivo foi contestada pela procuradora-geral e pela oposição, que a consideram uma prova da deriva autoritária do poder.

"Estava claro" que, no caso de uma crise constitucional, Netanyahu esperava que Bar obedecesse ao primeiro-ministro e não aos tribunais, escreveu o chefe do Shin Bet.

O chefe de Governo negou, em um comunicado, as acusações "cheias de mentiras" feitas por Bar e disse que ele "falhou" durante o ataque do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023.

Bar, no entanto, rejeita veementemente as acusações de que o Shin Bet não alertou o primeiro-ministro e outros serviços de segurança a tempo no dia do ataque.

Por volta das 3h da manhã de 7 de outubro de 2023, todas as agências de segurança receberam um alerta para "preparativos incomuns e a possibilidade de intenções ofensivas do Hamas", destacou o Shin Bet.

