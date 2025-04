Argentina relembra passado de Francisco, do menino travesso ao homem simples

Provavelmente ele queria ser mais um ex-aluno, mas, no colégio católico no bairro de Buenos Aires onde Jorge Bergoglio iniciou os estudos com cinco anos, cada história sobre o menino travesso que se tornaria o papa Francisco passa de geração em geração. "Aqui ele fez o jardim de infância e, nos pátios grandes, jogava bola com seus amigos", lembra a freira Teresa Rovira ao receber a AFP no Instituto Nossa Senhora da Misericórdia, no bairro de Flores.

Além de ser a escola onde estudaram as irmãs do pontífice, falecido nesta segunda-feira (21) aos 88 anos, o lugar fica a poucas quadras da casa onde ele nasceu e da Basílica de San José de Flores, onde decidiu, aos 17 anos, abraçar a vocação do sacerdócio. Assim, o liceu, quase centenário, guarda um vínculo inquebrantável com a vida religiosa de Bergoglio. Em sua pequena capela de vitrais, o então padre presidiu uma missa pela primeira vez. Também celebrou ali uma de suas últimas homilias em Buenos Aires, antes de partir para o Conclave no Vaticano, no qual acabaria sendo eleito papa.

"Ele partiu com uma pequena mala e com a roupa do corpo, simples como o homem que era. Estava convencido de que voltaria à sua amada Buenos Aires, e não voltou mais", conta Rovira. - Irmã Dolores - Nos pátios da escola estão conservadas as escadarias de mármore que o pequeno Bergoglio subia e descia, uma e outra vez, sob a tutela da irmã Dolores, enquanto repetia a tabuada de multiplicar.

Ela foi sua catequista e a mulher a quem Bergoglio sempre chamou de "professora". Cursou o ensino fundamental e o médio em outras instituições, mas, neste colégio, fez a primeira comunhão e a crisma: os primeiros passos de uma vida católica que ganhou destaque no Vaticano, sem nunca cortar os laços com seu bairro natal. Francisco costumava visitar a escola no aniversário da data em que fez sua primeira comunhão, em um gesto de gratidão com a irmã Dolores, que "o acompanhou em um momento difícil de sua vida, quando, aos 21 anos, teve seu primeiro problema de saúde pulmonar", conta a irmã Rovira.

"Aqui estava também sua confessora e aqui costumava vir para comer massa aos domingos, na cozinha, como mais um", prossegue. O então arcebispo chegava de transporte público vindo da Catedral, na Praça de Maio, perto da Casa Rosada (sede da Presidência), e entrava no colégio por uma porta lateral, direto para a cozinha, para compartilhar um chá em cumplicidade com a cozinheira. "Ele lhe dizia: 'Menina, não avise às freiras que cheguei ainda, primeiro tomamos chá, mas deixa que eu faço'", lembra Rovira, sorridente. "Ele gostava de se sentir próximo dos demais", relata.