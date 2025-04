'Starter packs' e desenhos inspirados no Ghibli: imagens geradas por IA inundam as redes

As imagens geradas pela inteligência artificial inundam as redes sociais. A última tendência, dos "starter packs", representa pessoas como figurinhas colecionáveis. O modismo traz dúvidas sobre os direitos autorais, o meio ambiente e a proteção de dados pessoais. A atriz americana Brooke Shields publicou seu "starter pack" no Instagram, onde tem 2,5 milhões de seguidores. Ela aparece dentro de uma caixa de plástico, acompanhada da miniatura de um cão e um pequeno kit de bordado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Celebridades, políticos e usuários anônimos foram seduzidos pela nova tendência, criada com o novo gerador de imagens do ChatGPT, de propriedade da OpenAI e acessível gratuitamente desde o começo de abril. Já era possível gerar imagens na plataforma. Mas a atualização do modelo ou programa (GPT-4o) no qual o ChatGPT se baseia permite obter resultados mais sofisticados, com instruções simples. Trata-se de uma "inovação tecnológica", que explica o sucesso desta última moda, afirma Anaïs Loubère, especialista em redes sociais e fundadora da agência Digital Pipelettes. - "Ego" e "nostalgia" -

Mas antes destas representações em miniatura dos internautas, os autorretratos inspirados no Studio Ghibli já tinham invadido as redes. O famoso estúdio de animação japonês é conhecido por filmes como "Meu Amigo Totoro", "Porco Rosso", "A Viagem de Chihiro" e "Princesa Mononoke". No fim de março, a internet foi inundada por imagens e memes gerados no estilo do estúdio.

"Funciona bem porque são formatos personalizáveis que apelam ao ego do consumidor", explica à AFP Ahlem Abidi Barthe, professora de marketing digital. Os desenhos animados e as figurinhas colecionáveis também brincam com o "lado infantil e, portanto, emocional, ligado à nostalgia, que contribui para essa viralização extrema", acrescenta. Mas estas tendências também funcionam como uma vitrine importante para a empresa emergente americana, em um momento em que as empresas de IA generativa travam uma dura batalha.

"Ganhamos um milhão de novos usuários em uma hora", comemorou Sam Altman, diretor-geral da OpenAI, no dia em que a funcionalidade se tornou acessível para todos. O ChatGPT se tornou o aplicativo mais baixado do mundo em março, superando TikTok e Instagram, segundo dados da empresa de análise Appfigures. Mas o entusiasmo também gera certa dose de críticas.