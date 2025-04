Senador dos EUA reúne-se com migrante deportado por engano

Casa Branca admitiu "erro administrativo" ao enviar salvadorenho a prisão de segurança máxima em El Salvador, mas até agora não cumpriu ordem da Suprema Corte para seu retorno.O senador dos Estados Unidos Chris Van Hollen reuniu-se nesta quinta-feira (18/04) com Kilmar Ábrego Garcia, um homem deportado injustamente pela Casa Branca para El Salvador no mês passado em um caso que gerou revolta nos Estados Unidos. Inicialmente, o político democrata teve acesso negado para visitar a famosa prisão de segurança máxima em El Salvador para onde Kilmar foi enviado com mais de 200 outras pessoas, como parte de uma repressão do governo Trump contra suspeitos de pertencerem a gangues. Mas, na noite de quinta-feira, Van Hollen compartilhou uma foto de um encontro de ambos na plataforma de mídia social X, ocorrido em um hotel em San Salvador. "Eu disse que meu principal objetivo dessa viagem (a El Salvador) era me encontrar com Kilmar. Esta noite eu tive essa chance", escreveu o senador de Maryland. Ele não forneceu mais informações sobre a situação de Ábrego Garcia, incluindo sua saúde, e disse que daria uma "atualização completa" após retornar aos EUA. "Liguei para sua esposa, Jennifer, para transmitir sua mensagem de amor", acrescentou . Van Hollen chegou a El Salvador dois dias antes de se encontrar com Ábrego Garcia. No início da quinta-feira, seu carro foi parado por soldados a cerca de três quilômetros do complexo penitenciário. "Os soldados disseram que tinham recebido ordens para não nos deixarem prosseguir", disse o senador. Mesmo depois de ter admitido à Justiça que sua deportação foi um "erro administrativo", após o encontro de Van Hollen com o salvadorenho a Casa Branca reiterou a alegação não comprovada de que Ábrego Garcia seria membro da gangue criminosa internacional MS-13. "Chris Van Hollen estabeleceu firmemente os democratas como o partido cuja principal prioridade é o bem-estar de um terrorista estrangeiro ilegal da MS-13", disse o vice-secretário de imprensa da Casa Branca, Kush Desai, sem fornecer provas. Tribunal ordena retorno de Ábrego Garcia Ábrego Garcia foi enviado a El Salvador e detido no famoso Centro de Confinamento de Terrorismo (CECOT), apesar de uma ordem judicial que impedia sua deportação. A Suprema Corte dos EUA ordenou que o governo do Trump facilitasse o retorno do homem de 29 anos depois que Washington admitiu um "erro administrativo" que levou à sua deportação. Mas a Casa Branca alega que ele está agora sob custódia salvadorenha e que não tem autoridade para libertar um homem de uma prisão estrangeira. A resposta do governo abre a possibilidade de um conflito constitucional, caso ele desafie a mais alta corte do país. Na quinta-feira, um tribunal federal de recursos disse em uma ordem contundente que a alegação do governo Trump de que não pode fazer nada para libertar Ábrego Garcia da prisão e devolvê-lo aos EUA "deveria chocar". O Partido Democrata está dando ênfase ao caso de Ábrego Garcia como uma disputa por valores fundamentais nos EUA, como devido processo legal, Estado de Direito e limitação à ação do governo. Já o governo Trump propagandeia as deportações como uma maneira de enfrentar a ameaça de gangues e a criminalidade em cidades americanas. Bukele zomba da reunião O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pareceu zombar da reunião entre Van Hollen e Ábrego Garcia. "Agora que sua saúde foi confirmada, ele tem a honra de ficar sob custódia de El Salvador", escreveu o líder salvadorenho no X. Em uma reunião com Trump na Casa Branca ocorrida na segunda-feira, Bukele disse que não tinha planos de devolver Ábrego Garcia. Washington está pagando milhões de dólares a El Salvador para manter em suas pisões imigrantes deportados dos EUA que supostamente seriam criminosos e membros de gangues. bl (AFP, AP, Reuters)