Rune vence Alcaraz e conquista ATP 500 de Barcelona

O dinamarquês Holger Rune, décimo terceiro colocado no ranking masculino, venceu o torneio ATP 500 de Barcelona neste domingo (20) ao derrotar por 7-6 (8/6) e 6-2 o número 2 do mundo e ídolo local Carlos Alcaraz, que jogou com problemas físicos na perna direita.

Rune retornará ao top 10 do mundo no ranking divulgado na segunda-feira, com a conquista de seu quinto título na carreira e o terceiro no saibro, após os triunfos em Munique em 2022 e 2023.