Real Madrid vence Athletic Bilbao (1-0) no fim e segue vivo no Espanhol

Eliminado da Liga dos Campeões, mas ainda com chances de conquistar o bicampeonato espanhol. O Real Madrid derrotou o Athletic Bilbao no Santiago Bernabéu (1-0) com um gol no último minuto do uruguaio Fede Valverde, neste domingo (20), pela 32ª rodada.

A equipe 'merengue', que havia perdido diante de sua torcida na quarta-feira, no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Arsenal (2-1), via o líder Barcelona - que no sábado venceu o Celta (4-3) - abrir seis pontos de vantagem, já que não conseguia marcar contra o time basco. Até que o lateral uruguaio aproveitou uma sobra dentro da área e, de primeira, mandou a bola no ângulo de Unai Simón (90'+3).