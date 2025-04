Quênia suspende esquema de tráfico de órgãos após reportagem da DW

Investigação em parceria com a revista "Der Spiegel" e a emissora de TV ZDF revelou esquema milionário de tráfico de rins. Governo diz que apura o caso e encerrou transplantes em hospital pivô do escândalo.O governo do Quênia anunciou nesta quinta-feira (17/04) que vai encerrar as operações de transplante de rins em um hospital envolvido num esquema de tráfico de órgãos. A medida foi comunicada dias após o esquema ser revelado em reportagem sobre a clínica Mediheal produzida pela DW, a revista alemã Der Spiegel e a emissora pública de TV ZDF. A investigação conjunta se baseou no rastreamento de vendedores e compradores de órgãos, análise de documentos e entrevistas com pessoas familiarizadas com o esquema e profissionais de saúde. O trabalho expôs uma rede internacional que explorava o desespero de jovens quenianos ávidos por dinheiro e de pacientes idosos cujas vidas dependiam do transplante. Os órgãos chegavam a ser vendidos por 200 mil dólares aos pacientes. Além de encerrar os transplantes de rins no hospital, o governo anunciou a suspensão de dois funcionários do Ministério da Saúde suspeitos de interferir numa investigação de 2023 sobre o hospital. A pasta também prometeu vai suspender as licenças médicas de profissionais estrangeiros, já que os suspeitos de envolvimento no esquema vêm do Paquistão e da Índia. Tentativa anterior de investigar o caso havia sido frustrada O governo do Quênia divulgou um comunicado nesta quinta-feira, e o ministro da Saúde Aden Duale anunciou as medidas a jornalistas. Duale admitiu que o governo sabia das suspeitas contra o Hospital Mediheal, e que em dezembro de 2023 seu departamento criou uma equipe multidisciplinar para lidar com a questão. Segundo ele, o relatório do grupo não foi assinado devido a discordâncias internas, e acabou também não sendo submetido oficialmente ao Ministério da Saúde para a tomada de providências. O ministro anunciou ainda a suspensão imediata de Maurice Wakwabubi e Everlyne Chege, dois altos funcionários da pasta. "Este passo é necessário para eliminar qualquer potencial conflito de interesse e garantir que as investigações prosseguirão com independência e objetividade, de acordo com as leis relevantes", afirmou o ministério em comunicado. Ministério da Saúde fala em "restaurar confiança pública" Duale disse que seu ministério agora abriu uma nova e ampla investigação, e que a pasta fará uma "auditoria abrangente de todos os transplantes de rins" dos últimos cinco anos. O primeiro relatório deverá ser apresentado dentro de 90 dias. Além de suspender as licenças médicas de estrangeiros, o governo queniano também irá revisar e auditar todos os profissionais médicos estrangeiros, exceto os da Comunidade da África Oriental (EAC). "Quero reafirmar o compromisso inabalável do meu ministério com a proteção dos direitos, da segurança e da dignidade dos pacientes", declarou Duale, frisando ainda que a pasta está comprometida em "restabelecer a ordem, a confiança pública e a credibilidade no sistema de saúde do Quênia". Autor: Jenipher Camino González, Felix Maringa