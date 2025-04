Papa Francisco recebe o vice-presidente americano JD Vance no Vaticano

O pontífice deu presentes ao vice-presidente americano, incluindo alguns rosários, uma gravata estampada com o brasão do Vaticano e ovos de chocolate para seus três filhos.

JD Vance, convertido ao catolicismo aos 35 anos, foi recebido no sábado no Vaticano pelo cardeal italiano Pietro Parolin, secretário de Estado e número dois da Santa Sé.

No encontro "cordial", ambos abordaram "a situação internacional, em particular nos países marcados pela guerra, as tensões políticas e situações humanitárias difíceis, com especial atenção aos migrantes, refugiados e prisioneiros", indicou o Vaticano em um comunicado.

Em fevereiro, o jesuíta provocou indignação na Casa Branca ao condenar, em uma carta aos bispos americanos, as expulsões em massa de migrantes promovidas pelo presidente Donald Trump, uma situação que chamou de "grande crise".