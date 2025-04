Liverpool rebaixa Leicester (1-0) e fica a um passo do título da Premier League

Com um gol de Trent Alexander-Arnold o Liverpool venceu por 1 a 0 o Leicester, que com esse resultado foi rebaixado para a segunda divisão, e ficou a um passo de conquistar a Premier League, neste domingo (20), pela 33ª rodada.

De qualquer forma, a vitória subsequente do Liverpool deixa o time muito perto do seu 20º título nacional e o primeiro desde 2020.

Os 'Reds' iniciaram o domingo com chances de se sagrarem campeões matematicamente, mas também precisavam de uma derrota do Arsenal, primeiro requisito que passou longe de ser cumprido.

Na jogada que resultou no gol de Alexander-Arnold, Salah mandou uma cabeçada na trave e Diogo Jota, no rebote, acertou o travessão.

O Leicester, que conquistou a Premier League em 2016 e é comandado por Ruud Van Nistelrooy, passou por uma temporada dos pesadelos. O time não marca em casa pelo campeonato inglês desde dezembro e sofreu nove derrotas consecutivas em seu estádio.

- Arsenal adia título -

Mais cedo, o Arsenal venceu com facilidade (4 a 0) o Ipswich, que terminou com dez homens e está perto do rebaixamento. O time de Londres consolidou assim sua segunda colocação na Premier League e adiou o título do Liverpool.