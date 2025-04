Leverkusen empata com St Pauli (1-1) e praticamente dá adeus ao título do Alemão

O Bayer Leverkusen, atual campeão da Bundesliga, praticamente disse adeus às suas chances de conquistar o bicampeonato após empatar por 1 a 1 com o St. Pauli (14º) neste domingo, no encerramento da 30ª rodada, ficando oito pontos atrás do líder Bayern de Munique. O gigante bávaro já havia goleado por 4 a 0 no sábado na visita ao Heidenheim (16º), colocando os comandados de Xabi Alonso sob intensa pressão, que eles não conseguiram administrar.

O Bayern soma 72 pontos e o Leverkusen agora tem 64. O saldo de gols, critério usado na Alemanha para desempatar em caso de empate por pontos, está claramente a favor do time de Munique (+58 a +30), então tudo aponta para uma mudança de rumo no trono do torneio. Nas quatro partidas restantes, o Bayern precisaria de apenas cinco pontos, independentemente do desempenho do Leverkusen, mas quatro seriam suficientes matematicamente, graças à grande vantagem no saldo de gols. A primeira chance de conquistar o título será já no próximo sábado, na 31ª rodada, quando as duas equipes jogam simultaneamente. Para isso, o Bayern precisaria vencer em casa o Mainz (6º) e que o Leverkusen não vencesse, também jogando em casa, na partida contra o Augsburg (10º).

Na partida deste domingo, em Hamburgo, o Bayer Leverkusen abriu o placar com uma cabeçada do atacante tcheco Patrick Schick, após uma cobrança de falta de seu companheiro de equipe, o espanhol Alejandro Grimaldo. Foi o 18º gol de Schick na temporada. A vitória escapou por entre as mãos do Leverkusen devido a um erro do goleiro e capitão Lukas Hradecky, que permitiu que Carlo Boukhalfa marcasse aos 78 minutos. Quatro minutos antes, o VAR havia anulado um gol de Morgan Guilavogui para o St. Pauli.

Eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique e nas semifinais da Copa da Alemanha pelo Arminia Bielefeld (3ª divisão), o Leverkusen vê agora sua última esperança de título evaporar com este empate contra um time da metade inferior da tabela. --- Resultados da 30ª rodada do Campeonato Alemão e classificação - Sábado:

RB Leipzig - Holstein Kiel 1 - 1 Heidenheim - Bayern de Munique 0 - 4 Werder Bremen - Bochum 1 - 0