Ex-goleiro Hugo Gatti, lenda do futebol argentino, morre aos 80 anos

"A Conmebol lamenta profundamente o falecimento de Hugo Orlando Gatti, uma lenda do futebol sul-americano. Condolências à sua família e amigos", declarou a entidade que comanda o futebol sul-americano em sua conta no X.

Gatti estava hospitalizado em Buenos Aires há dois meses com uma fratura no quadril, mas sua saúde havia se deteriorado devido à pneumonia, além de insuficiência renal e cardíaca.

O último relatório médico indicou que ele sofria de "pneumonia e insuficiência cardíaca e renal", razão pela qual ele foi colocado em "coma induzido".

Neste domingo, familiares autorizaram a retirada da ventilação mecânica devido ao seu estado irreversível, segundo fontes da imprensa local.

O presidente argentino Javier Milei também expressou suas condolências ao antigo ídolo do Boca Juniors. "Adeus colega (se me permite)", escreveu no X o presidente, que foi goleiro nas categorias de base do Chacarita e do San Lorenzo.