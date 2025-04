Zelensky afirma que Ucrânia vai respeitar cessar-fogo de Páscoa

A Ucrânia vai respeitar o cessar-fogo de Páscoa, declarou, neste sábado (19), o presidente Volodimir Zelensky, horas depois de seu contraparte russo, Vladimir Putin, ordenar que as tropas russas detenham os combates até as 21h GMT (18h em Brasília) de domingo.

"Se a Rússia agora está subitamente disposta a se comprometer realmente com um formato de silêncio completo e incondicional, a Ucrânia agirá de acordo, espelhando as ações da Rússia", declarou Zelensky neste sábado em postagem no X, acrescentando que propõe estender o cessar-fogo "para além do dia de Páscoa, em 20 de abril".