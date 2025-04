Unione Venezia terá novo estádio em 2027

O Unione Venezia, atualmente 18º colocado na Serie A italiana, poderá jogar a partir do segundo trimestre de 2027 em um novo estádio com capacidade para 18.500 espectadores, de acordo com um projeto apresentado pelas autoridades locais.

O custo do novo estádio, projetado pelo escritório de arquitetura Populous, é estimado em cerca de 92 milhões de euros (cerca de R$ 612 milhões pela cotação atual), e a construção está prevista para começar em julho.