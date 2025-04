Ucrânia: após ordem de cessar-fogo de Putin, Zelensky diz que ataques russos continuam

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Zelensky afirmou ainda que as forças ucranianas continuaram suas atividades na região de Kursk neste sábado e que "mantêm suas posições". A declaração ocorre após o Ministério da Defesa da Rússia ter comunicado que expulsou as forças ucranianas de um de seus últimos redutos na região russa de Kursk. As forças russas assumiram o controle da vila de Oleshnya, na fronteira com a Ucrânia, informou o ministério. Novos ataques russos foram registrados na Ucrânia na madrugada deste sábado.