Sporting e Benfica vencem na rodada e seguem no topo do Campeonato Português

A briga continua acirrada no topo da tabela do Campeonato Português, no momento em que restam quatro rodadas para o fim.

Após o triunfo sobre o Moreirense, por 3 a 1, com um hat-trick do atacante sueco Viktor Gyökeres, o Sporting, com 72 pontos, transferiu a pressão para as 'Águias', que responderam com firmeza no dia seguinte, com uma dobradinha do seu artilheiro, o grego Vangelis Pavlidis, e outro gol do espanhol Álvaro Carreras, para fechar a 30ª rodada também com 72 pontos.

O duelo de 10 de maio entre as duas equipes no Estádio da Luz, do Benfica, na penúltima rodada, tem tudo para ser decisivo na luta pelo título.

A briga pela artilharia do campeonato, no entanto, parece já estar decidida entre os goleadores dos dois times da capital: Gyökeres marcou 34 gols, simplesmente o dobro dos 17 de Pavlidis.

