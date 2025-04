Shelton elimina Cerúndolo e vai enfrentar Zverev na final do ATP 500 de Munique

O tenista americano Ben Shelton (nº 15 do mundo) derrotou o argentino Francisco Cerúndolo (22º) com parciais de 2-6, 7-6 (9/7) e 6-4 neste sábado (19) e se classificou para a decisão do torneio ATP 500 de Munique.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dominado completamente no primeiro set, Shelton conseguiu virar o jogo no segundo, quebrando o saque do argentino logo no início.

Francisco Cerúndolo conseguiu empatar graças a uma dupla falta de Shelton, mas o americano venceu em um tie-break acirrado, levando a partida para o terceiro set.

Cerúndolo quebrou o primeiro saque do adversário, mas Shelton empatou e fechou a partida quando o sul-americano sacava para se manter vivo, após 2 horas e 8 minutos de partida.

Shelton continua sendo um pesadelo para os tenistas argentinos, tendo vencido todas as nove partidas contra os 'albicelestes'.