Rússia anuncia reconquista da penúltima localidade sob controle ucraniano em Kursk

A Rússia reivindicou neste sábado (19) a reconquista da penúltima localidade ainda sob controle da Ucrânia na região russa de Kursk, o que significa que Moscou recuperou quase por completo o território, alvo de uma ofensiva de Kiev em 2024.

"Durante operações ofensivas, as unidades do grupo de tropas Norte libertaram a localidade de Oleshnia, na região de Kursk", informou o Ministério da Defesa russo no Telegram.