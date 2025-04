Milhares vão às ruas de NY em defesa da democracia e contra Trump

Milhares de pessoas saíram, neste sábado (19), às ruas de Nova York para protestar contra o presidente Donald Trump e defender a democracia americana, no âmbito de uma série de manifestações convocadas em todo o país.

Autoritarismo, política anti-imigração, defesa do meio ambiente, ataque às instituições democráticas e independência judicial estão entre as preocupações expressas nos cartazes por manifestantes de todas as idades que se concentraram em frente à Biblioteca Pública da cidade, próxima à Trump Tower.