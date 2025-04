JD Vance discute questão dos refugiados durante visita ao Vaticano

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

JD Vance, convertido ao catolicismo aos 35 anos, poderia se reunir com Francisco no domingo, à margem da missa de Páscoa, embora sua presença não tenha sido confirmada oficialmente.

Apesar do estado de saúde frágil após uma grave pneumonia e ainda em recuperação, o papa recebeu o rei inglês Charles III no início de abril e apareceu várias vezes em público nos últimos dias.

Católico fervoroso, JD Vance se reuniu por mais de uma hora no Palácio Apostólico com o cardeal italiano Pietro Parolin, secretário de Estado e número dois do Vaticano, assim como com o monsenhor Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados.

A reunião "cordial" abordou "a situação internacional, em particular nos países marcados pela guerra, as tensões políticas e situações humanitárias difíceis, com atenção especial para os migrantes, refugiados e prisioneiros", afirmou o Vaticano em um comunicado.