Irã diz que negociações com EUA sobre novo acordo nuclear "estão avançando"

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, fez uma avaliação cautelosa quanto à segunda rodada de negociações com os Estados Unidos sobre um acordo nuclear. "Não há motivo para muito otimismo, e também não há motivo para muito pessimismo", disse Araghchi à mídia estatal iraniana, após encerrar as negociações indiretas com o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff. O encontro ocorreu neste sábado com reuniões indiretas, com as autoridades separadas por salas, em Roma, mediadas por Omã.

De acordo com o ministro iraniano, as equipes técnicas de ambos os lados realizarão negociações na próxima semana para discutir os detalhes de um possível acordo e as autoridades de alto escalão devem se reunir no próximo sábado (26). As negociações continuarão sendo mediadas por Omã, que também sediará a próxima reunião, afirmou Araghchi.