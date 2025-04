Hamas publica vídeo que mostra refém israelense-colombiano com vida

O braço armado do Hamas divulgou, neste sábado (19), um vídeo que mostra um refém vivo, identificado pela imprensa como Elkana Bohbot, um israelense com nacionalidade colombiana sequestrado durante o ataque de 7 de outubro de 2023.

A família deu autorização para que as imagens fossem publicadas pelos meios de comunicação.

No vídeo, Bohbot aparece muito abatido, chorando, sentado com um cobertor sobre as pernas. Ele parece estar falando ao telefone com membros de sua família.

Durante a conversa, pede que sua esposa, uma cidadã colombiana, vá à Casa Branca para que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interceda por sua libertação.

A AFP não conseguiu determinar se a chamada realmente ocorreu e a data em que o vídeo foi gravado.