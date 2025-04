Hamas diz que paradeiro de refém americano segue desconhecido

O movimento islamista palestino Hamas afirmou, neste sábado (19), que continua sem saber o destino do refém americano Edan Alexander, mas informou que encontrou o cadáver do combatente que tinha a missão de proteger o sequestrado.

"Conseguimos recuperar o corpo de um mártir que tinha a missão de proteger o prisioneiro Edan Alexander, mas não sabemos o paradeiro do prisioneiro e dos demais combatentes que o detinham", declarou o porta-voz do braço armado do Hamas, Abu Obeida, em um comunicado.