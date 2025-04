Bayern goleia Heidenheim (4-0) e fica ainda mais perto do título da Bundesliga

Após o trauma europeu com sua eliminação na Liga dos Campeões na quarta-feira diante da Inter de Milão, o Bayern de Munique retornou à sua zona de conforto na Bundesliga neste sábado (19), em que goleou o Heidenheim por 4 a 0 pela 30ª rodada, ficando ainda mais perto do título.

Com 72 pontos, o Bayern está provisoriamente com nove à frente do Bayer Leverkusen (2º, 63), que vai entrar em campo sob pressão no domingo, quando visita o St. Pauli (15º).