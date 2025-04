Ancelotti vai avaliar seu futuro no Real Madrid "ao fim da temporada"

O Real Madrid se despediu da principal competição continental de clubes na quarta-feira (derrota por 3 a 0 no jogo de ida em Londres e 2 a 1 no de volta na capital espanhola) e, desde então, surgiram rumores sobre uma possível demissão do italiano.

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse neste sábado (19) que discutirá seu futuro no Real Madrid "ao fim da temporada", após a eliminação na Liga dos Campeões contra o Arsenal.

O Real Madrid segue na briga pelo campeonato, sete pontos atrás do líder Barcelona, mas tendo disputado um jogo a menos. O Barça também será seu adversário na final da Copa do Rei no próximo sábado, 26 de abril.

"Conversei com os jogadores e com o clube. Estamos todos na mesma página sobre continuar lutando pelos títulos", insistiu o técnico de 65 anos antes da partida de domingo pela LaLiga contra o Athletic Bilbao.

"Obviamente, estamos todos tristes, assim como os torcedores, por sair da competição que é talvez a mais importante, onde o clube teve mais sucesso nos últimos anos", confessou Ancelotti.

"Não há nenhum tipo de conflito com o clube; estamos sempre no mesmo barco, nos bons e maus momentos. Quem fala em conflito com o clube ou com o presidente não está falando a verdade. Principalmente nesses momentos, o presidente sempre demonstra mais carinho por mim do que quando vencemos", explicou ele sobre seu relacionamento com Florentino Pérez.

Seu nome tem sido citado nas pesquisas como futuro técnico da seleção brasileira, mas Ancelotti voltou a insistir que "não tem nada a dizer" sobre esses rumores e falou sobre as conversas com o clube "no final da temporada".