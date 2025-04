Alcaraz vence Fils e vai enfrentar Rune na final do ATP 500 de Barcelona

O tenista de Múrcia, de 21 anos, já havia derrotado o francês de 20 anos nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo na semana passada.

O espanhol Carlos Alcaraz (número 2 do mundo) derrotou o francês Arthur Fils (14º) por 6-2 e 6-4 nas semifinais do ATP 500 de Barcelona neste sábado (19), e vai enfrentar o dinamarquês Holger Rune na decisão do título na capital catalã.

Com 40 erros não forçados, Fils mal conseguiu resistir diante de Alcaraz na quadra de saibro de Barcelona.

Campeão em Monte Carlo no último domingo e invicto nesta temporada no saibro, o ex-número 1 do mundo não perdeu um único set esta semana.

Seu último adversário no objetivo de conquistar o terceiro título no chamado 'Conde de Godó' será o dinamarquês Rune, 13º no ranking da ATP, que antes havia derrotado o russo Karen Khachanov (nº 27) por 6-3 e 6-2.

Finalista em Indian Wells, Rune foi depois eliminado na primeira rodada em Miami e na semana passada em Monte Carlo, mas o dinamarquês de 21 anos recuperou seu bom nível em Barcelona.