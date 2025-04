Zverev e Cerúndolo avançam às semifinais do ATP 500 de Munique

O tenista alemão Alexander Zverev, terceiro do ranking mundial e principal cabeça de chave do ATP 500 de Munique, e o argentino Francisco Cerúndolo (22º), avançaram para as semifinais do torneio nesta sexta-feira (18).

Zverev teve que suar muito para vencer sua partida de virada por 6-7 (6/8), 7-6 (7/3) e 6-4 diante do holandês Takson Griekspoor (37º).