Trump e democratas em pé de guerra por causa de imigrante salvadorenho

Os democratas, em dificuldades para fazer frente ao incansável republicano, que governa por decreto, se uniram em torno do imigrante salvadorenho e deram um passo à frente.

O senador Chris Van Hollen viajou ao país centro-americano, onde conseguiu se reunir com Ábrego García, detido em uma prisão de segurança máxima conhecida como Cecot.

A reunião foi realizada no restaurante de um hotel, em uma cena que contrasta com os vídeos divulgados pelo governo do presidente Nayib Bukele de supostos membros de gangues obrigados a correr encurvados até as vans que os aguardam para levá-los ao Cecot e amontoá-los em celas.