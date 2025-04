É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O site também condena a atuação de Anthony Fauci, principal assessor médico do governo Biden, por ter promovido o que chama de "narrativa preferida de que a covid-19 teve origem natural".

Além disso, a página rejeita as ordens de uso de máscaras e de distanciamento social impostas quando o coronavírus começou a se espalhar em 2020.

A nova versão do site lista cinco argumentos em favor da teoria da fuga laboratorial. Um deles é que Wuhan, a cidade onde foi registrado o primeiro caso conhecido do vírus, também abriga o "principal laboratório de pesquisa do [vírus respiratório] SARS" da China e tem um histórico de pesquisas com "níveis inadequados de biossegurança".

"Se existissem provas de uma origem natural, elas já teriam aparecido. Mas não é o caso", afirma o site.