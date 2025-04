Santos confirma nova lesão de Neymar

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O craque "sentiu novo incômodo na coxa esquerda (...) passou por exames de imagem e foi constatada uma nova lesão, agora no músculo semimembranoso", informou o Santos em mensagem no X. Neymar retornou ao clube no início do ano após uma carreira de sucesso na Europa.

"Quanto à lesão anterior, em outro músculo, não houve nenhum tipo de recidiva", continuou o clube paulista.

"Em paralelo, o atleta vai seguir o trabalho de fortalecimento muscular, sempre tentando chegar em índices musculares melhores a fim de evitar novas ocorrências", indicou o Santos, que concluiu explicando que Neymar "será reavaliado periodicamente".

Em seu retorno ao clube onde foi formado, Neymar marcou três gols e deu o mesmo número de assistências, mas também esteve envolvido em polêmicas.