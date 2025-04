Novos ataques russos na Ucrânia; EUA ameaça abandonar esforços de paz

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, insinuou nesta sexta-feira (18) que Washington poderia abandonar as negociações que visam acabar com a guerra na Ucrânia, caso não sejam registrados avanços em breve. A declaração aconteceu após um novo ataque russo durante a madrugada que deixou dois mortos e dezenas de feridos nas cidades de Kharkiv e Sumy, segundo as autoridades ucranianas.

Além disso, o Kremlin anunciou na manhã de sexta-feira que a ordem anunciada pelo presidente russo, Vladimir Putin, em 18 de março para suspender por 30 dias os ataques às instalações de energia na Ucrânia "expirou". Autoridades americanas, europeias e ucranianas se reuniram na quinta-feira em Paris para tentar alcançar um acordo sobre a posição que deve ser adotada diante de Moscou, com o objetivo de acabar com a invasão russa da Ucrânia iniciada em fevereiro de 2022. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, que participou da reunião, revelou a impaciência de Washington. "Temos que determinar nos próximos dias se (uma trégua) é factível", declarou. Rubio ameaçou "passar para outra coisa" se os Estados Unidos determinarem que a paz "não é possível", o que contrasta com as palavras do presidente Donald Trump, que prometeu em sua campanha eleitoral acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas.

"Os Estados Unidos têm outras prioridades", afirmou Rubio antes de deixar a França. Ele acrescentou que Washington não quer que a questão ucraniana dure "semanas e meses". Após as primeiras reuniões coletivas, que terminam sem grandes avanços, autoridades americanas, europeias e ucranianas planejam se reunir novamente na próxima semana em Londres. "Reino Unido, França e Alemanha podem nos ajudar, fazer com que as coisas avancem e nos aproximar de uma resolução", destacou, no entanto, Marco Rubio.

- Compromisso das partes - A presidência ucraniana e o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, consideraram o encontro de quinta-feira "positivo" e "construtivo" para coordenar a posição a adotar diante de Moscou. Contudo, nos últimos dois meses, Donald Trump se aproximou de forma radical e inesperada da Rússia, utilizando repetidamente a retórica do Kremlin, em particular sobre as origens do conflito, o que levou Kiev a temer a retirada do apoio militar americano.

Os europeus, por sua vez, foram afastados até o momento das negociações impulsionadas por Washington. Com Macron à frente, alguns trabalham na criação de um futuro contingente de paz europeu na Ucrânia quando um eventual cessar-fogo for alcançado. Uma opção que cria divisão entre os aliados de Kiev e é uma linha vermelha para Moscou. Os Estados Unidos "entendem que uma paz justa e duradoura (...) só pode ser alcançada com o consentimento e contribuição dos europeus", afirmou o chefe da diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, após as negociações de quinta-feira.