"Não é hora de falar do meu futuro", diz Xabi Alonso sobre o Real Madrid.

"Não quero falar sobre especulações e rumores", disse ele. "Para mim, o que está acontecendo agora é mais importante", garantiu ele.

O Leverkusen, atual campeão alemão, está em segundo na Bundesliga, seis pontos atrás do líder Bayern de Munique, com cinco rodadas a serem disputadas.

O campeonato alemão é a última chance que resta para o Leverkusen, depois de ter sido eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique e nas semifinais da Copa da Alemanha pelo Arminia Bielefeld, da terceira divisão.

A eliminação do Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões diante do Arsenal na quarta-feira colocou seu técnico italiano, Carlo Ancelotti, em uma situação difícil, alimentando especulações sobre um substituto no comando do Real Madrid ao término desta temporada.