Justiça dos EUA devolve ao Paraguai manuscrito do século XVI

Um manuscrito do século XVI, que desapareceu em data indeterminada do Arquivo Nacional do Paraguai, foi devolvido ao país sul-americano, anunciou a Justiça nova-iorquina nesta sexta-feira (18).

Avaliado em 20.000 dólares (R$ 117 mil), o "Manuscrito Hernandarias", assim nomeado pelo sobrenome do governador colonial que o escreveu, Hernando Arias de Saavedra, tem 13 páginas e fazia parte do acervo do Arquivo Nacional desde pelo menos 1870.