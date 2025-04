JD Vance se reúne com Meloni em Roma antes de celebrar a Páscoa no Vaticano

Meloni, líder do partido pós-fascista 'Fratelli d'Italia', compartilha pontos de vista conservadores com JD Vance e o presidente americano Donald Trump, com quem se reuniu na quinta-feira em Washington para buscar um acordo sobre as tarifas entre os Estados Unidos e a UE.

"Hoje, prosseguiremos com as conversações sobre as tarifas", afirmou Vance aos jornalistas, antes de acrescentar que estava "simplesmente encantado por se reunir com uma querida amiga em um lugar lindo com pessoas incríveis".

Após caminhar pelo tapete vermelho do Palácio Chigi, a residência oficial de Meloni no centro de Roma, ele indicou que informaria a primeira-ministra sobre os últimos avanços nas negociações para obter um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.

"Estamos realmente otimistas com a possibilidade de acabar com esta guerra brutal", declarou, a respeito do conflito que começou com a invasão russa em fevereiro de 2022.

Vance, que chegou a Roma a bordo do avião Air Force Two com sua esposa Usha e os três filhos, visitará o Castelo de Sant'Angelo, segundo a imprensa italiana.