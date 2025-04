Defesa Civil de Gaza afirma que ataques isralenses deixaram 15 mortos

A Defesa Civil da Faixa de Gaza informou que 15 pessoas morreram, incluindo 10 membros da mesma família, em dois bombardeios israelenses nesta sexta-feira (18) contra o território palestino devastado pela guerra.

O Exército israelense, que não comentou as ações, intensificou os bombardeios aéreos e ampliou as operações terrestres no território desde que rompeu, em meados de março, uma trégua de quase dois meses com o movimento palestino Hamas.