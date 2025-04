Bombardeios dos EUA deixam ao menos 80 mortos em porto do Iêmen

Os rebeldes, que controlam grandes partes do país, incluindo a capital, Saná, responderam anunciando que lançaram mísseis contra Israel e atacaram dois porta-aviões dos EUA na costa do Iêmen, o Harry S. Truman e o Carl Vinson.

Ao menos 80 pessoas morreram, nesta sexta-feira (18), em bombardeios dos Estados Unidos contra um porto petrolífero estratégico no Iêmen, disseram os rebeldes huthis após o ataque, o mais mortal desde que Washington lançou sua campanha militar contra o grupo há 15 meses.

A Al Masirah divulgou imagens noturnas que mostram corpos ensanguentados no chão e socorristas carregando os feridos em macas. Em outras imagens, um incêndio de grandes proporções iluminava a área e uma fumaça espessa envolvia as embarcações atracadas.

O porta-voz do Ministério da Saúde dos huthis, Anees Alasbahi, indicou que os socorristas ainda procuram por corpos neste terminal petrolífero do Mar Vermelho, o que indica que o número de mortos pode aumentar.

Às vezes, eles também tentam atacar diretamente o território israelense, cujo exército anunciou, nesta sexta-feira, ter interceptado um míssil procedente do Iêmen.

Os rebeldes iniciaram seus ataques no final de 2023, em apoio aos palestinos na Faixa de Gaza, palco de uma guerra entre o movimento islamista Hamas e Israel.

A capital e várias regiões controladas pelos huthis, como Sadá, no norte do país, tiveram manifestações nesta sexta-feira, onde foram ouvidos gritos como "morte aos Estados Unidos, morte a Israel", de acordo com imagens da Al Masirah.

"A agressão contínua contra o nosso país só levará a mais contra-ataques e ataques, confrontos e conflitos", disse o porta-voz militar dos huthis, Yahya Sari, a uma multidão em Sanaa.

O Irã, que apoia os huthis, condenou os bombardeios e os chamou de "selvagens" e de uma "flagrante violação dos princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas".