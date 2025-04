Trump ataca o presidente do Fed por demora para reduzir as taxas de juros

"A demissão de Powell não pode acontecer de modo rápido o suficiente", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. "Tarde Demais, deveria ter reduzido as taxas de juros, como o BCE (Banco Central Europeu), há muito tempo, mas certamente deveria reduzi-las agora", escreveu Trump.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta quinta-feira (17) o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, por não reduzir as taxas de juros de modo rápido.

O mandato de Powell à frente do Fed deve terminar em maio de 2026.

O presidente do Fed advertiu na quarta-feira que as tarifas impostas por Trump a praticamente todos os parceiros comerciais poderiam colocar a instituição monetária na posição de ter que escolher entre combater a inflação ou o desemprego.

A política tarifária do presidente americano abalou os investidores e os parceiros comerciais, que desconfiam da estratégia a longo prazo e do que poderia significar para o comércio internacional.

Trump exigiu em várias ocasiões que Powell reduza as taxas de juros, mas o Fed adotou uma atitude de espera, mantendo as taxas estáveis em uma faixa entre 4,25% e 4,5% desde o início do ano.