Senador dos EUA é impedido de visitar migrante detido em megaprisão de El Salvador

No segundo dia de sua visita ao país centro-americano para tentar obter o retorno de Ábrego aos Estados Unidos, o carro do senador democrata foi parado por militares a cerca de 3 km da prisão onde estão encarcerados 288 migrantes deportados por Washington segundo a lei de inimigos estrangeiros de 1798.

Militares impediram o senador americano Chris Van Hollen de visitar, nesta quinta-feira (17), o migrante salvadorenho Kilmar Ábrego García no megapresídio onde ele está preso em El Salvador, após ter sido deportado por engano pelo governo do presidente Donald Trump.

Ábrego García, de 29 anos, foi mandado para El Salvador em 15 de março, juntamente com 238 venezuelanos e outros 22 salvadorenhos acusados, sem provas, de envolvimento com o crime.

Ábrego está recluso no Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot), o presídio de segurança máxima construído pelo presidente salvadorenho, Nayib Bukele, para aprisionar membros de gangues, situada a 75 km de San Salvador.

"Ele foi sequestrado ilegalmente e mandado para o Cecot, não teve comunicação com ninguém no exterior. Sua esposa (Jennifer Vásquez) e seus advogados têm tentando entrar em contato com ele", afirmou o senador.

- Devido processo -

Na quarta-feira, Van Hollen se reuniu com o vice-presidente salvadorenho, Félix Ulloa, que lhe disse que Ábrego não podia ser devolvido aos Estados Unidos e que ele tampouco poderia visitá-lo no Cecot ou conversar com ele por telefone ou videochamada.