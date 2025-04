Paulo Autuori é o novo técnico do peruano Sporting Cristal

O Cristal deu as boas-vindas ao experiente treinador de 68 anos nas redes sociais com imagens de quando ele levou o clube ao título da liga há 23 anos.

O brasileiro Paulo Autuori será o técnico do Sporting Cristal, do Peru, que disputa a atual edição da Copa Libertadores, anunciou o clube de Lima.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Campeão em 2002, ele retorna a La Florida para contribuir com sua experiência e trabalho duro no comando da equipe! Muito sucesso nesta nova etapa!", declarou o time na quarta-feira à noite em uma mensagem no X.

Autuori, que assinou contrato até dezembro de 2026, substitui o argentino Guillermo Farré, dispensado devido aos maus resultados na Libertadores e no campeonato nacional.

Com passagens pelas seleções do Peru (2003-05) e do Catar (2012-13), o brasileiro assume o comando de 'Los Celestes' depois de ficar mais de um ano sem treinar uma equipe oficialmente.

Seu último trabalho como técnico foi no Cruzeiro, onde permaneceu até dezembro de 2023.