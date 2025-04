Manchester United vence Lyon na prorrogação e pega Athletic Bilbao nas semis da Liga Europa

O Manchester United se classificou para as semifinais da Liga Europa ao vencer o Lyon por 5 a 4 na prorrogação com uma virada épica em Old Trafford nesta quinta-feira (17) em que o time francês chegou a fazer 4 a 2 apesar de jogar com um homem a menos.

Os 'Red Devils' abriram o placar por meio de Manuel Ugarte (10') e Diogo Dalot ampliou no fim do primeiro tempo (45'+1).