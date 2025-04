Imagem de menino palestino amputado ganha o World Press Photo

A imagem de um menino palestino de nove anos, que perdeu os dois braços enquanto fugia de um ataque israelense em Gaza, ganhou o prêmio principal do World Press Photo 2025 nesta quinta-feira (17).

O retrato, da fotógrafa palestina Samar Abu Elouf para o The New York Times, mostra Mahmoud Ajjour, que foi levado para Doha depois que uma explosão arrancou seus braços no ano passado.