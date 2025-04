EUA está 'conversando' com a China sobre tarifas, diz Trump

O presidente americano, Donald Trump, afirmou, nesta quinta-feira (17), que os Estados Unidos estão "conversando" com a China para chegar a um acordo sobre as tarifas alfandegárias, em meio a uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

"Sim, estamos conversando com a China", disse Trump a jornalistas no Salão Oval. "Devo dizer que entraram em contato conosco várias vezes", acrescentou. Os Estados Unidos adotaram tarifas de 145% sobre os produtos chineses, ao que Pequim respondeu com uma taxação de até 125% sobre os bens americanos.