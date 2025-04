Após renovar com Salah, Liverpool garante permanência de Van Dijk até 2027

Apenas seis dias depois de renovar o contrato do atacante egípcio Mohamed Salah, o Liverpool garantiu a continuidade de mais um destaque das recentes conquistas em Anfield, com a renovação do capitão, o zagueiro holandês Virgil van Dijk, de 33 anos. Ambos chegaram a Anfield quase ao mesmo tempo (Salah em 2017, vindo da Roma, e Van Dijk um ano depois, vindo do Southampton) e, desde então, se tornaram ídolos da torcida 'Red' graças a uma série de títulos: uma Liga dos Campeões (2019), uma Premier League (2020), um Mundial de Clubes (2019), uma Supercopa da Europa (2019), uma Copa da Inglaterra (2022), duas Copas da Liga Inglesa (2022 e 2024) e uma Community Shield (2022).

- Fim das especulações - Essas renovações encerram meses de especulações sobre o futuro dos dois astros, cujos contratos expiravam em 30 de junho. Ambos renovaram por mais duas temporadas. A única situação pendente no Liverpool é a de Trent Alexander-Arnold, outro jogador cujo contrato está chegando ao fim, embora, de acordo com a imprensa espanhola, o lateral de 26 anos já tenha se comprometido com o Real Madrid para a próxima temporada. Os torcedores do Liverpool poderão até comemorar a renovação de dois de seus ídolos com o título da Premier League neste próximo fim de semana. Para isso, os 'Reds' teriam que vencer na visita ao Leicester (19º) e, antes disso, o Arsenal no máximo empatar com o Ipswich Town (18º).

No entanto, com uma vantagem de 13 pontos faltando seis rodadas, o título do Liverpool é apenas uma questão de tempo. Parecia muito mais complicado há alguns meses garantir a continuidade de Salah e Van Dijk (de 32 e 33 anos, respectivamente), apesar do holandês ter dito ao canal de TV do clube na quinta-feira que sua ideia "sempre foi (seguir no) Liverpool". - A um passo de um novo título -

"Sempre esteve na minha cabeça, sempre foi o plano, e sempre foi o Liverpool. Não tive dúvidas de que este é o lugar ideal para mim e minha família. Sou um dos habitantes de Liverpool", acrescentou o zagueiro. Desde então, o jogador disputou 314 jogos pelos 'Reds', marcando 27 gols, mas, mais do que seus méritos no ataque, Van Dijk sempre se destacou por sua qualidade defensiva e sua capacidade de sair jogando de trás. Salah, por sua vez, marcou 243 gols em 394 partidas e se tornou o terceiro maior artilheiro da história do clube.