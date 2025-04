Telescópio espacial Webb detecta 'indícios' de traço de vida em um exoplaneta

Uma equipe de astrônomos anunciou nesta quinta-feira (17, noite de quarta em Brasília) que o telescópio espacial Webb detectou os "indícios" mais promissores da possível existência de vida em um planeta fora do Sistema Solar, embora o anúncio tenha suscitado reservas entre outros especialistas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Graças ao Telescópio Espacial James Webb, uma equipe de pesquisadores britânicos e norte-americanos detectou sinais de dois compostos químicos na atmosfera do planeta considerados há muito tempo como "bioassinaturas", ou seja, indicadores de vida.

Na Terra, as substâncias químicas dimetilsulfeto (DMS) e dissulfeto de dimetila são produzidas unicamente por seres vivos, principalmente por algas marinhas microscópicas chamadas fitoplâncton.

Os pesquisadores enfatizaram que é preciso cautela e que mais observações são necessárias para confirmar essas descobertas.

Mas as implicações podem ser enormes, segundo Nikku Madhusudhan, astrofísico da Universidade de Cambridge e autor principal do estudo publicado na The Astrophysical Journal Letters.