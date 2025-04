Swiatek avança às quartas de final do WTA 500 de Stuttgart

A tenista polonesa número 2 do mundo, Iga Swiatek, se classificou para as quartas de final do torneio WTA 500 de Stuttgart nesta quarta-feira (16) ao derrotar com facilidade a croata Jana Fett (número 153 do mundo) por 6-2 e 6-2.

Bicampeã na cidade alemã (2022 e 2023), Swiatek começou discretamente sua temporada no saibro pensando em Roland Garros, torneio que ela já venceu quatro vezes.